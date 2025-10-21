uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 21-10-2025 11:32

Mais de 23.700 infracções rodoviárias detectadas na campanha Viajar sem Pressa

Mais de 23.700 infracções rodoviárias detectadas na campanha Viajar sem Pressa
Foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mais de metade das infracções detectadas foram por excesso de velocidade. Foram fiscalizados mais de cinco milhões de veículos.

As autoridades detectaram mais de 23.700 infracções rodoviárias na semana da campanha “Viajar sem Pressa”, mais de metade das quais por excesso de velocidade, segundo o balanço divulgado esta terça-feira, 21 de Outubro.
A campanha decorreu entre 14 e 20 de Outubro e visou alertar os condutores para o risco da condução e excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes nas estradas.
No total, foram fiscalizados 5.603.754 veículos e registadas 23.724 infrações rodoviárias, das quais 14.829 relativas ao excesso de velocidade.
A campanha foi desenvolvida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, GNR e PSP e envolveu igualmente as regiões autónomas dos Açores e Madeira.
Aos condutores abordados directamente, as autoridades transmitiram mensagens relativas aos perigos do excesso de velocidade, causa de um em cada três acidentes mortais.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar