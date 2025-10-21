Mais de 23.700 infracções rodoviárias detectadas na campanha Viajar sem Pressa
Mais de metade das infracções detectadas foram por excesso de velocidade. Foram fiscalizados mais de cinco milhões de veículos.
As autoridades detectaram mais de 23.700 infracções rodoviárias na semana da campanha “Viajar sem Pressa”, mais de metade das quais por excesso de velocidade, segundo o balanço divulgado esta terça-feira, 21 de Outubro.
A campanha decorreu entre 14 e 20 de Outubro e visou alertar os condutores para o risco da condução e excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes nas estradas.
No total, foram fiscalizados 5.603.754 veículos e registadas 23.724 infrações rodoviárias, das quais 14.829 relativas ao excesso de velocidade.
A campanha foi desenvolvida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, GNR e PSP e envolveu igualmente as regiões autónomas dos Açores e Madeira.
Aos condutores abordados directamente, as autoridades transmitiram mensagens relativas aos perigos do excesso de velocidade, causa de um em cada três acidentes mortais.