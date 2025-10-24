Sindicatos congratulam-se com grande adesão à greve na administração pública

Dirigentes da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública e da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) congratularam-se com a grande adesão à greve, que se realiza esta sexta-feira na administração pública. Escolas fechadas, recolha do lixo por fazer, hospitais em serviços mínimos e diversos serviços públicos encerrados são algumas das consequências desta paralisação na região ribatejana e no país.

“Esta greve arrancou no turno da noite de ontem [quinta-feira] nos hospitais e na recolha de resíduos. A adesão, durante a noite foi muito boa. Os hospitais em serviços mínimos na sua esmagadora maioria, desde Tondela a Faro, passando aqui pelos maiores centros urbanos”, descreveu Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum. “Há registo de escolas fechadas em todo o País e outras que sabemos de antemão que não vão mesmo abrir e isto vai-se multiplicar pelos serviços da administração pública”, afirmou.

A Frente Comum cumpre hoje, desde as 00:00, uma paralisação da administração pública contra o Governo da Aliança Democrática (PSD/CDS-PP), o qual acusa de degradar as condições de trabalho e de desinvestir nos serviços públicos. Além do sector da Educação, são expectáveis perturbações pela falta de presença de médicos, enfermeiros e auxiliares dos serviços de saúde, trabalhadores dos transportes públicos, inspectores e funcionários do Fisco, funcionários judiciais, entre outros.

O aumento dos salários, a valorização das carreiras, a reposição do vínculo público e a defesa dos serviços públicos são também motivos para a convocação desta “grande greve”, que abrange todos os trabalhadores do Estado. A Frente Comum representa 29 sindicatos de todos os sectores da administração pública.