Mau tempo: Proteção Civil regista 784 ocorrências  até ao meio-dia

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 784 ocorrências entre as 00h00 e as 12h00 de hoje, 5 de Novembro, relacionadas com a chuva e vento fortes, disse à agência Lusa o oficial de operações José Costa.

“Foram 435 inundações, 163 quedas de árvore, 77 limpezas de via, 76 quedas de estruturas e 31 movimentos de massa, ou seja, quedas de pedras e terras, e também um salvamento aquático”, especificou.

De acordo com José Costa, a região de Lisboa e Vale do Tejo foi a mais afectada, com 409 ocorrências, seguida da região centro (191), norte (132) e Alentejo (52).

Relativamente ao salvamento aquático, o responsável referiu que ocorreu na Praia do Sul, na Ericeira (concelho de Mafra), tendo sido “duas pessoas foram retiradas do mar e transportadas ao hospital com ferimentos leves”. José Costa adiantou ainda que houve uma pessoa a ficar desalojada em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, devido a danos na habitação.

Para dar resposta a estas ocorrências foram empenhados 2.841 operacionais e 984 meios terrestres em todo o país. “Mantêm-se os avisos meteorológicos em vigor, mas, ao que parece, as coisas estão a melhorar, ou melhorando progressivamente, mas ainda temos um conjunto de avisos meteorológicos de precipitação, vento, trovoada e agitação marítima até ao fim do dia”, apontou.

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).