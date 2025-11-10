uma parceria com o Jornal Expresso
Nacional | 10-11-2025 16:15

Prevenção de incêndios com investimento de 52ME

bombeiros meios incendio
foto ilustrativa
Governo vai adquirir equipamentos para prevenir os incêndios florestais num investimento de 52 milhões de euros, anunciou o ministro da Agricultura.

O Governo vai investir 52 milhões de euros na aquisição de equipamentos para prevenir os incêndios florestais, anunciou esta segunda-feira, 10 de Novembro, o ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes.
“Em boa hora fizemos uma reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Agora entregamos motorroçadoras. Depois teremos tractores, bulldozers, máquinas de rasto, o transporte respectivo destas máquinas que as Comunidades Intermunicipais (CIM) se vão responsabilizar a garantir a manutenção e de encontrar manobradores. Estes últimos concursos estão a andar”, afirmou.
O governante falava no hangar do centro de meios aéreos de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, onde o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) entregou 135 motorroçadoras a 27 equipas de Sapadores Florestais dos 10 concelhos do distrito, naquele que é o primeiro lote a ser entregue no âmbito do reequipamento dos Sapadores Florestais.
Na área da prevenção, o Ministro da Agricultura e Mar destacou ainda “o plano para pastorícia extensiva, dotado com 30 milhões de euros do Fundo Ambiental para reduzir o material combustível e, em simultâneo, colocar pessoas no território, criando riqueza”.
“Tudo isto está englobado no Pacto para a Floresta, que está aprovado. É absolutamente essencial, para termos sucesso, que toda a legislação relativa à propriedade, em 2026, esteja pronta. A Assembleia da República será fundamental para esse objectivo e eu espero um grande consenso para podermos atuar”, afirmou.

