Santarém entre os distritos sob aviso laranja devido a chuva forte

Alerta laranja vai estar em vigor entre as 21h00 desta quarta-feira, 12 de Novembro, e as 09h00 de quinta-feira, devido à precipitação, por vezes forte e persistente.

Catorze distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave, até quinta-feira, devido à chuva forte, anunciou esta quarta-feira, 12 de Novembro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o sinal laranja vai estar em vigor entre as 21h00 de hoje e as 09h00 de quinta-feira, devido à “precipitação, por vezes forte e persistente”.

Todos os distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo por diferentes motivos - agitação marítima, vento ou precipitação - em distintos períodos entre hoje e sexta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação.