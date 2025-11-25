uma parceria com o Jornal Expresso
25/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Nacional | 25-11-2025 13:26

PJ detém 10 militares da GNR e um PSP em operação contra exploração de imigrantes

PJ detém 10 militares da GNR e um PSP em operação contra exploração de imigrantes
Elementos da autoridade foram detidos esta terça-feira, 25 de Novembro. Em causa está uma organização criminosa que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros.

Dez militares da GNR e um elemento da PSP foram detidos esta terça-feira, 25 de Novembro, numa operação da Polícia Judiciária (PJ) que desmantelou uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal em Portugal, que controlava centenas de trabalhadores.
Em comunicado, a PJ indicou que a operação deu cumprimento a cerca de 50 de mandados de busca e 17 mandados de detenção, em Beja, Portalegre, Figueira da Foz e Porto, estando em investigação crimes de auxílio à imigração ilegal, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.
A operação, através da Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT), foi desenvolvida no âmbito de inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação penal (DCIAP).
Em causa, segundo a Judiciária, está uma organização criminosa que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal.

