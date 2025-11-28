uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 28-11-2025 14:17

INEM alerta para aumento de intoxicações por monóxido de carbono com quase 30 casos este ano

INEM alerta para aumento de intoxicações por monóxido de carbono com quase 30 casos este ano
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Maioria das intoxicações por monóxido de carbono esteve relacionada com o uso de braseiras, esquentadores ou fogões em locais com ventilação insuficiente. Dores de cabeça, náuseas e sonolência são alguns dos sintomas.

Quase 30 pessoas sofreram intoxicações por monóxido de carbono este ano, um valor superior ao número total de casos de 2024, sendo a maioria relacionada com o uso de braseiras, revelou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
“Em 2024, foram registados 18 casos de intoxicação por monóxido de carbono (16 adultos e 2 crianças). Em 2025, até 24 de Novembro, já foram contabilizados 28 casos (22 adultos e 6 crianças)”, segundo o comunicado do INEM, destacando que a maioria das ocorrências esteve relacionada com o uso de braseiras, esquentadores ou fogões em locais com ventilação insuficiente.
O INEM destacou a necessidade de utilizar com segurança os aparelhos que possam produzir monóxido de carbono (gás invisível e sem cheiro), como as lareiras, as braseiras, os esquentadores ou aquecedores a gás.
Para prevenir a intoxicação, que causa dores de cabeça, náuseas, mal-estar, sonolência ou desmaio, é necessário verificar o estado e a manutenção dos equipamentos antes de serem utilização, sendo esta uma das medidas recomendadas pelo Centro de Informação Antivenenos (CIAV) do INEM.
As pessoas devem também evitar utilizar os aparelhos em espaços fechados e assegurar a ventilação adequada nas divisões onde os equipamentos estão a funcionar, segundo o centro.
Para prevenir o problema, o CIAV destacou ainda a abertura de portas e janelas. De acordo com a nota, a retirada de pessoas para o exterior também é pertinente caso sejam identificados sintomas. Os indivíduos devem contactar o CIAV (800 250 250) ou o 112, em caso de intoxicação por monóxido de carbono, alertou o INEM.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar