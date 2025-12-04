Mundial de Clubes e apagão entre os mais pesquisados na Google em 2025 em Portugal

Este ano, o retrato digital da pesquisa "mostrou um mundo em constante transformação onde a tecnologia, política, cultura pop e curiosidades inesperadas se misturaram", de acordo com a informação relativa ao Ano em Pesquisa 2025 da Google em Portugal, divulgada em comunicado.

"Nas pesquisas gerais mais populares no Google, destaque para o Mundial de Clubes que deixou toda a gente presa ao ecrã, mobilizou adeptos do futebol e gerou um grande volume de pesquisas", refere a Google.

Outro tema "marcante foi o inédito apagão que reflectiu a preocupação das pessoas com a falha de energia que afectou Portugal e outros países da Europa no final do mês de Abril", prossegue a Google, adiantando que, no âmbito religioso e institucional, "o nome do Papa Leão XIV ganhou destaque, impulsionado pela curiosidade em torno do novo pontífice".

Já no universo local, destaque para "a tragédia do Elevador da Glória que manteve a atenção e a curiosidade ao longo de vários dias".

Segundo a Google, o futebolista Richard Rios "foi o jogador que mais se destacou nas pesquisas no Google, liderando uma lista de destaque que também incluiu o talento emergente Rodrigo Mora e várias das principais contratações que marcaram o futebol português em 2025".

Por sua vez, "as pesquisas 'O que é...?' reflectiram grande curiosidade por termos sociais e inesperados".

A questão "O que é turbossexual?", por exemplo, "popularizada por Filipe La Cerda no início de 2025, aguçou a imaginação das pessoas sobre o que seria seu significado", adianta a tecnológica.

Temas relacionados com a política, medicina e o quotidiano também figuram nos temas com mais tendências de pesquisas.

"O ano de 2025 foi também marcado por várias perdas de figuras públicas que geraram forte comoção", acrescenta, apontando que, "entre os falecidos que mais se destacaram nas pesquisas estão o futebolista Diogo Jota, que morreu tragicamente em Julho aos 28 anos, o lendário vocalista dos Black Sabbath, Ozzy Osbourne, e a cantora e atriz brasileira Preta Gil". A morte do Papa Francisco "também gerou grande repercussão nacional e internacional".

As pesquisas de tendências são "as pesquisas que tiveram o maior pico de tráfego durante um período sustentado em 2025 em comparação com 2024", refere a Google.

A tecnológica "estuda a agregação de triliões de pesquisas que as pessoas perguntaram ao Google durante este ano" e "utiliza informação de múltiplas fontes, incluindo a sua ferramenta pública, Google Trends, bem como outras ferramentas internas de informação, também são filtradas as pesquisas spam e repetidas de maneira a criar as listas que melhor refletem o espírito de 2025", explica.