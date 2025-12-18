uma parceria com o Jornal Expresso
18/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 18-12-2025 21:00

Concurso abre 606 vagas para médicos e reserva seis para Lezíria e Médio Tejo

medicos
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A abertura de um novo concurso nacional para médicos especialistas recém-formados inclui um reforço de profissionais em várias regiões do país, entre as quais a Lezíria do Tejo e o Médio Tejo, que surgem entre as unidades com vagas disponíveis para Medicina Geral e Familiar.

O Ministério da Saúde abriu concurso para o preenchimento de 606 vagas destinadas a médicos especialistas recém-formados, das quais seis estão afectas às Unidades Locais de Saúde (ULS) da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, segundo despachos publicados em Diário da República.
Do total de vagas abertas, 447 destinam-se à área hospitalar, 142 a Medicina Geral e Familiar e 17 à área da Saúde Pública. No caso dos médicos de família, a ULS do Estuário do Sado é a que concentra mais postos de trabalho, com 16 vagas, seguida das ULS de Amadora-Sintra e de Leiria, ambas com 12.
As ULS do Arco Ribeirinho têm nove vagas, enquanto as do Oeste e da Guarda contam com oito cada. Surgem depois várias unidades com sete vagas, como a ULS São José, em Lisboa, e a de Trás-os-Montes e Alto Douro. As ULS de Almada-Seixal, da Lezíria e do Médio Tejo têm seis vagas cada para ocupar.
Na área hospitalar, a especialidade com maior número de vagas é Medicina Interna, com 57 postos de trabalho, seguindo-se Ginecologia/Obstetrícia (40), Anestesiologia (32), Psiquiatria (27), Pediatria (26) e Cirurgia Geral (22). As restantes especialidades apresentam números inferiores, com menos de 10 vagas em cada caso.
As 17 vagas previstas para Saúde Pública distribuem-se por igual pelas ULS do país, com um posto de trabalho atribuído a cada unidade.
O despacho, assinado pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admite que, após o concurso, possam ser autorizadas contratações de médicos sem vínculo ao Serviço Nacional de Saúde para as vagas que fiquem por preencher, desde que exista cabimento orçamental. Está igualmente prevista a possibilidade de realocação de postos de trabalho considerados em zonas geográficas carenciadas que não sejam ocupados.
O Sindicato Independente dos Médicos alertou, dia 13 de Dezembro, para atrasos na abertura destes concursos, defendendo um modelo de disponibilização permanente das vagas, por considerar que os actuais procedimentos não respondem às necessidades do SNS nem às expectativas dos profissionais.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar