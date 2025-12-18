INEM começa a pagar dívida aos bombeiros com transferência de 15 milhões de euros

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vai pagar no início da próxima semana 15 milhões de euros aos bombeiros, correspondentes a metade da dívida acumulada de cerca de 30 milhões de euros pelo transporte de doentes urgentes para os hospitais, revelou o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).

António Nunes adiantou que a garantia foi dada pela direcção do INEM durante uma reunião com os dirigentes da LBP, sublinhando, contudo, que permanece a incerteza quanto ao pagamento do valor remanescente.

Segundo a Liga dos Bombeiros Portugueses, a dívida, que se arrasta desde Setembro, está relacionada com a componente fixa do Dispositivo Especial de Emergência Pré-Hospitalar (DEEPH).

O presidente da LBP revelou ainda que a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) transferiu esta semana cerca de um milhão de euros para as corporações de bombeiros, referente a despesas extraordinárias realizadas durante o combate aos incêndios rurais deste ano.

De acordo com António Nunes, esta verba destinou-se ao pagamento dos grupos de reforço mobilizados durante o Verão, que não estavam abrangidos pelo Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR).

Apesar dessa transferência, o responsável alertou que a ANEPC ainda não liquidou a totalidade das despesas extraordinárias suportadas pelos bombeiros no combate aos fogos, que ultrapassam os 20 milhões de euros.

Além dos 41 milhões de euros previstos este ano no âmbito do DECIR, as corporações enfrentam encargos adicionais com alimentação, combustíveis e viaturas de combate danificadas durante os incêndios, acrescentou.