PSP e GNR iniciam operações de Natal e Ano Novo com reforço de policiamento

Com a aproximação das festividades, as forças de segurança intensificam a presença no terreno, ajustando meios e prioridades para responder ao aumento da mobilidade e da concentração de pessoas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) iniciam hoje as operações de Natal e Ano Novo, com um reforço do policiamento centrado na fiscalização rodoviária, no controlo do uso de pirotecnia e na prevenção da criminalidade em zonas comerciais e residenciais, foi anunciado.

As operações, que decorrem até 4 de Janeiro, estão organizadas em duas fases: a operação Natal, entre 18 e 26 de Dezembro, e a operação Ano Novo, de 27 de Dezembro a 4 de Janeiro. As medidas foram apresentadas no lançamento da campanha de Natal e Ano Novo da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Durante a primeira fase, a GNR vai reforçar o patrulhamento nas principais vias rodoviárias com destino à região norte do país. Já no período do Ano Novo, as acções de fiscalização incidem com maior intensidade nas estradas do sul.

Ao longo de toda a operação, a GNR vai dar especial atenção à condução sob o efeito do álcool, ao excesso de velocidade e ao uso do telemóvel, reforçando também o policiamento junto das fronteiras terrestres, com vista ao apoio aos emigrantes portugueses.

A PSP vai intensificar a presença policial para prevenir a sinistralidade rodoviária, com especial enfoque nas principais causas dos acidentes, nomeadamente o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas, o uso do telemóvel durante a condução e a não utilização do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.