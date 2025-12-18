“Sacar” liderou pesquisas em dicionário online em 2025 num ano espelhado em 24 palavras

Vocábulos associados à política, conflitos internacionais, cultura e saúde ajudaram a desenhar um retrato do ano através das pesquisas feitas no Dicionário Priberam.

A palavra “sacar” foi a mais pesquisada no Dicionário Priberam em 2025, liderando um ano marcado por consultas a termos que reflectiram a actualidade nacional e internacional, revelou aquela plataforma ‘online’.

Segundo um comunicado conjunto do Priberam e da Agência Lusa, pelo nono ano consecutivo parceiras na iniciativa Ano em Palavras, foram seleccionadas 24 palavras - duas por cada mês - que ajudam a compreender os acontecimentos que marcaram o ano, da crise política em Portugal ao conflito em Gaza.

Entre os termos que definiram os meses de 2025 estiveram “scut” e “panteão” em Janeiro, “tarifas” e “moção” em Março, “apagão” em Abril, “talude” em Julho, “incendiarismo” em Agosto ou “hérnia” em Dezembro, entre outros.

O Priberam destacou ainda pesquisas relevantes como indostânicos, remissão, dobradinha, reprivatização ou greve geral. Em 2025, o dicionário incorporou cerca de 5.000 novos vocábulos, passando a somar mais de 172 mil entradas. Portugal e Brasil mantêm-se como os principais países de origem das pesquisas, com a China e Singapura a subirem para o terceiro e quarto lugares, respectivamente, sendo os dispositivos móveis os mais usados no acesso.