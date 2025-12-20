uma parceria com o Jornal Expresso
20/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Nacional | 20-12-2025 09:12

OMS alerta para época gripal intensa e antecipada

A circulação de uma nova variante do vírus da gripe está a acelerar a transmissão em vários países europeus, levando as autoridades de saúde a reforçar os apelos à vacinação e às medidas de prevenção.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que 27 dos 38 países da região europeia registam níveis elevados ou muito elevados de gripe, numa época que começou cerca de quatro semanas mais cedo do que é habitual.
Segundo a organização, a antecipação da época gripal está associada a uma nova estirpe do vírus da gripe A (H3N2), subclade K. “A gripe chega todos os Invernos, mas este ano é um pouco diferente”, afirmou o director da OMS para a Europa, Hans Henri P. Kluge.
Em países como a Irlanda, Reino Unido, Sérvia e Eslovénia, mais de metade dos doentes com síndrome gripal testados apresentaram resultado positivo. Kluge explicou que a nova variante representa até 90% dos casos confirmados e está a acelerar a transmissão, embora não existam evidências de maior gravidade da doença.
De acordo com a OMS, o pico da epidemia deverá ocorrer entre o final de Dezembro e o início de Janeiro. Os casos mais graves, que exigem hospitalização, concentram-se sobretudo em pessoas com mais de 65 anos, enquanto as crianças em idade escolar continuam a desempenhar um papel central na disseminação comunitária.
Perante este cenário, a organização sublinhou que a vacinação “é a melhor defesa”, em especial para grupos de risco como idosos, grávidas, doentes crónicos, crianças e profissionais de saúde. A OMS recomendou ainda medidas preventivas adicionais, como o uso de máscara, a higiene frequente das mãos, a etiqueta respiratória e a ventilação adequada dos espaços fechados.
