Doze mortos nas estradas e 433 detidos por excesso de álcool numa semana

Doze pessoas morreram e 433 pessoas foram detidas por conduzirem sob efeito de álcool entre 18 e 24 de Dezembro, no âmbito da operação de Natal e Ano novo, anunciaram hoje em comunicado a GNR e PSP.

A PSP referiu que, na sua área de responsabilidade, registou três mortes em acidentes rodoviários e a GNR contabilizou outros nove óbitos. A Polícia de Segurança Pública (PSP), num comunicado, referiu que nos últimos sete dias, e no decorrer da Operação Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026, efectuou 459 detenções em todo o território nacional.

Nomeadamente, foram 235 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 161 por condução em estado de embriaguez e 74 por falta de habilitação legal para conduzir.

No decorrer da operação, foram detidos 32 indivíduos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 35 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 45.253 doses individuais. Desde o início da operação, no âmbito das ações de fiscalização de controlo da fronteira aérea, a PSP procedeu à detenção de 15 cidadãos por situação ilegal em território nacional.

Relativamente à prevenção e fiscalização nas estradas pela PSP, foram fiscalizados 9.563 condutores e 35.387 viaturas por radar, sendo detetadas 2.734 infrações à legislação rodoviária.

Quanto à sinistralidade rodoviária, nos últimos sete dias, na área de responsabilidade da PSP, foram registados 1.264 acidentes, dos quais resultaram 390 feridos [18 feridos graves e 372 feridos ligeiros] e três vítimas mortais.

De acordo com a GNR, no âmbito da operação Natal e Ano Novo 2025/2026 - entre 18 e 24 de dezembro -, 55.244 condutores foram fiscalizados, dos quais, 468 conduziam com excesso de álcool e, destes, 272 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 86 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Segundo a GNR, foram detectadas 8.580 contraordenações rodoviárias e relativamente à sinistralidade rodoviária, foram registados 1.755 acidentes, dos quais resultaram nove mortos, 38 feridos graves e 433 feridos leves.