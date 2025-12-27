uma parceria com o Jornal Expresso
27/12/2025

Nacional | 27-12-2025 07:00

CGD conclui venda de 19% da Águas de Portugal à Parpública por 375 milhões

DR
Tribunal de Contas deu visto prévio à operação que permite à CGD libertar-se dos 19% que detinha na Águas de Portugal.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) concluiu a venda à Parpública da posição de 19% que detinha na empresa pública Águas de Portugal (AdP) por 375,5 milhões de euros, confirmou hoje o grupo bancário num comunicado à CMVM.
“Na sequência da obtenção de visto prévio por parte do Tribunal de Contas, ficaram concluídos os procedimentos de venda à Parpública, Participações Públicas, SGPS, S.A. (PARPÚBLICA) de 16.511.000 (dezasseis milhões e quinhentas e onze mil) ações, representativas de 19% do capital social e dos respetivos direitos de voto da sociedade AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A. (AdP)”, informa a CGD.
No comunicado enviado ao regulador do mercado de capitais, o banco público especifica que as ações foram vendidas à empresa que gere as participações do Estado por 375,5 milhões de euros (375.509.350 euros).

