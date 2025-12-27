Nacional | 27-12-2025 18:00
Ouro e prata continuam a disparar para novos máximos de sempre
Boas notícias para quem investiu nestes produtos. Platina começa a encaminhar-se para a sua melhor semana de sempre.
O preço da onça troy do ouro e da prata estavam hoje ao início da tarde em novos máximos históricos de 4.511,46 dólares e de 74,0480 dólares, mais 72% e 150% que na mesma data de 2024, respetivamente, noticia a Lusa.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Vale Tejo
24-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar