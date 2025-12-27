Portimão, Barreiro e Abrantes com urgências fechadas em ginecologia e obstetrícia

ULS Médio Tejo quer apurar o que levou a que quatro grávidas fossem encaminhadas para o Hospital de Abrantes quando a Urgência de Ginecologia-Obstetrícia estava fechada. Foto arquivo

Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia encontram-se hoje encerrados nos hospitais de Portimão, do Barreiro e de Abrantes, de acordo com a informação divulgada no portal do Serviço Nacional de Saúde às 08:30.

Segundo o Portal do SNS, há seis urgências referenciadas, recebendo apenas urgências internas e os casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Encontram-se nesta situação a urgência de pediatria do Hospital de Santa Maria Maior (Barcelos e Esposende), entre as 22:00 e as 24:00, o Hospital de Vila Franca de Xira (pediatria e obstetrícia), das 00:00 às 09:00 e das 21:00 às 24:00 e o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa (ginecologia-obstetrícia), com indicação das 00:00 às 08:00, mas ainda sem nova informação.

Há também condicionamentos no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 21:00 e as 24:00, na urgência de pediatria.

Estarão igualmente condicionadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro entre as 00:00 e as 08:30 e do Hospital de Santo André, em Leiria, até à meia-noite.

No total, estão abertas 111 urgências e 27 estão a funcionar com um novo modelo de um projeto-piloto.