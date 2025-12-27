uma parceria com o Jornal Expresso
27/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 27-12-2025 11:42

Portimão, Barreiro e Abrantes com urgências fechadas em ginecologia e obstetrícia

Portimão, Barreiro e Abrantes com urgências fechadas em ginecologia e obstetrícia
ULS Médio Tejo quer apurar o que levou a que quatro grávidas fossem encaminhadas para o Hospital de Abrantes quando a Urgência de Ginecologia-Obstetrícia estava fechada. Foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Também Vila Franca de Xira está a sofrer constrangimentos.

Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia encontram-se hoje encerrados nos hospitais de Portimão, do Barreiro e de Abrantes, de acordo com a informação divulgada no portal do Serviço Nacional de Saúde às 08:30.
Segundo o Portal do SNS, há seis urgências referenciadas, recebendo apenas urgências internas e os casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
Encontram-se nesta situação a urgência de pediatria do Hospital de Santa Maria Maior (Barcelos e Esposende), entre as 22:00 e as 24:00, o Hospital de Vila Franca de Xira (pediatria e obstetrícia), das 00:00 às 09:00 e das 21:00 às 24:00 e o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa (ginecologia-obstetrícia), com indicação das 00:00 às 08:00, mas ainda sem nova informação.
Há também condicionamentos no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 21:00 e as 24:00, na urgência de pediatria.
Estarão igualmente condicionadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro entre as 00:00 e as 08:30 e do Hospital de Santo André, em Leiria, até à meia-noite.
No total, estão abertas 111 urgências e 27 estão a funcionar com um novo modelo de um projeto-piloto.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar