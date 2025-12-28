uma parceria com o Jornal Expresso
Nacional | 28-12-2025 18:12

Comboio regional atropelou e matou cem ovelhas

Comboio regional atropelou e matou cem ovelhas
Um comboio regional de ligação entre Coimbra-B e as Caldas da Rainha atropelou, na manhã deste domingo, um rebanho de ovelhas e matou cerca de 100 animais, no ramal de Alfarelos.

“Fomos chamados para ajudar a limpar a via, ajudámos a remover algumas ovelhas para o lado da linha. O comboio matou 100 ovelhas de um rebanho que era ainda maior” disse à agência Lusa Paulo Matos, adjunto de comando dos bombeiros voluntários de Montemor-o-Velho.

Afirmando desconhecer as circunstâncias do acidente, nomeadamente a presença dos animais na linha, adiantou que não se registaram feridos entre os passageiros do comboio e que a composição acabou por recuar à estação de Verride, enquanto decorriam os trabalhos de remoção dos animais mortos.

Paulo Matos precisou que o atropelamento do rebanho ocorreu num troço da via-férrea entre a estação de Verride e o apeadeiro de Reveles, (ao quilómetro 211,7) cuja circulação de comboios esteve cortada durante a manhã, mas foi restabelecida “sem restrições” pelas 12:43.

Aquele troço do ramal de Alfarelos serve quer os comboios que circulam na Linha do Oeste, com origem ou destino em Coimbra-B, quer os comboios urbanos de ligação entre aquela estação e a Figueira da Foz.

O adjunto de comando dos bombeiros de Montemor-o-Velho notou nunca ter estado envolvido numa situação como a descrita, em que um comboio atropela um rebanho: “Comboio com vítimas humanas já, mas assim não. Já tínhamos transportado ovelhas num barco dos bombeiros, nas cheias [do Baixo Mondego] de um lado para outro, agora, atropelamentos destes não”, observou.

Para além dos meios dos bombeiros, estiveram envolvidos no incidente equipas da Infraestruturas de Portugal, GNR e autoridade de saúde veterinária.

