Ruy de Carvalho internado devido a AVC mas em situação estável

O actor Ruy de Carvalho, de 98 anos, encontra-se internado desde sexta-feira na sequência de um ligeiro acidente vascular cerebral (AVC), mas em situação estável, disse hoje à agência Lusa a filha do actor.

“Na sexta-feira, e por não se sentir muito bem, o nosso pai foi internado", avançou Paula de Carvalho à Lusa, precisando, "após informações clínicas atualizadas", que o pai foi acometido de um "AVC ligeiro".

A filha do actor mais velho em actividade em todo o mundo sublinhou que o pai está "consciente, reconhece as pessoas e fala", mantendo-se "internado sob observação, uma vez que está a três meses de fazer 99 anos”.

Paula de Carvalho não precisou a localidade nem o estabelecimento hospitalar onde o pai se encontrado internado por motivos de “preservação da intimidade”, acrescentando que “todas e quaisquer informações sobre o estado de saúde" será ela a fornecê-las.

O internamento do actor obrigou ao cancelamento dos espectáculos da peça que protagoniza no Centro Cultural Malaposta, em Olival Basto (Odivelas), “A ratoeira”, uma das histórias que especialistas de literatura consideram “das mais incríveis” de Agatha Christie, em cena há mais de 70 anos e que tem batido recordes de bilheteira por todo o mundo, estando registada no Guinness Book of Records, como a peça em cena há mais anos.