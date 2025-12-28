uma parceria com o Jornal Expresso
28/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Nacional | 28-12-2025 11:23

Tempo médio de espera nas urgências é de quase três horas para doentes urgentes

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, o tempo médio de espera para primeira observação ascende a quatro horas e meia para doentes urgentes e a uma hora e doze minutos para os muito urgentes.

O tempo médio de espera nas urgências hospitalares é hoje de quase três horas para doentes urgentes e de 49 minutos para casos muito urgentes, de acordo com informação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), noticia a Lusa.
Dos 368 utentes à espera de primeira observação, 150 encontram-se na Região de Lisboa.
Dos 368 utentes à espera de primeira observação, 150 encontram-se na Região de Lisboa.
Na urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, os doentes urgentes estão com uma espera de 08:44 antes da primeira observação e os urgentes de 02:15.

