uma parceria com o Jornal Expresso
02/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 02-01-2026 21:27

Dívida pública recua 1.900 milhões em novembro para 281.400 milhões de euros

euros dinheiro
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os dados do Banco de Portugal mostram que, em novembro, se registou uma quebra na dívida de 1.863 milhões de euros, o que levou o total para 281.382,57 milhões de euros.

A dívida pública diminuiu 1.900 milhões de euros em novembro e recuou para cerca de 281.400 milhões de euros, refletindo sobretudo o pagamento de títulos de curto prazo, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).
O valor diz respeito à dívida pública contabilizada na ótica de Maastricht, definição harmonizada na União Europeia (UE) que inclui os títulos de dívida emitidos pelo Estado, como as Obrigações e os Bilhetes do Tesouro, as responsabilidades em numerário e os depósitos constituídos junto das administrações públicas (como os Certificados de Aforro ou do Tesouro) e os empréstimos obtidos pelas administrações públicas.
Os dados do Banco de Portugal mostram que, em novembro, se registou uma quebra na dívida de 1.863 milhões de euros, o que levou o total para 281.382,57 milhões de euros.
A variação, diz o banco central, “refletiu a redução dos títulos de dívida (-1.900 milhões de euros), maioritariamente de curto prazo”.
A dívida líquida de ativos em depósitos das administrações públicas totaliza 258.941,41 milhões de euros.
Os ativos em depósitos das administrações públicas são de cerca de 22.400 milhões de euros, o que corresponde a uma diminuição de 2.800 milhões de euros relativamente a outubro, diz o BdP.
Se se deduzirem esses depósitos, a dívida pública aumenta cerca de 900 milhões de euros em relação a outubro, ao passar de 258.048,08 milhões de euros para aqueles 258.941,41 milhões.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar