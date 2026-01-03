Escritor Onésimo Teotónio Almeida distinguido com Prémio Vasco Graça Moura

O júri justificou a escolha de Onésimo Teotónio de Almeida “em virtude da sua persistente ação enquanto professor e investigador de prestígio com provas dadas nos domínios do estudo e consolidação da língua, da literatura e da cultura portuguesas.

O escritor e professor universitário Onésimo Teotónio Almeida é o distinguido deste ano com o Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania Cultural pelo seu contributo para “a afirmação da cultura da língua portuguesa no mundo”, foi hoje anunciado.

“Como estudioso e ensaísta tem contribuído decisivamente para a afirmação da cultura da língua portuguesa no mundo, afirmando assim a cidadania cultural como um fator exemplar de expansão e desenvolvimento”, realçou o júri, ao qual presidiu o antigo ministro Guilherme d’Oliveira Martins.

O júri justificou a escolha de Onésimo Teotónio de Almeida “em virtude da sua persistente ação enquanto professor e investigador de prestígio com provas dadas nos domínios do estudo e consolidação da língua, da literatura e da cultura portuguesas, em especial dos Estados Unidos da América”.

O autor de “Na Senda de Fernão Mendes” (2013) reside desde 1972 nos Estados Unidos, para onde foi como aluno de pós-graduação na Brown University e onde continua a lecionar, tendo ajudado a criar o Centro de Estudos Portugueses e Brasileiros, atualmente já um departamento daquela universidade, o qual dirigiu de 1991 a 2003.

Onésimo Teotónio Almeida nasceu há 79 anos no Pico da Pedra, na ilha de São Miguel, nos Açores, tendo estudado no Seminário de Angra do Heroísmo e feito o bacharelato na Universidade Católica de Lisboa.

Como autor tem publicado em diferentes géneros - crónica, conto, teatro, poemas e ensaio. Entre as suas obras contam-se “José Enes - Filósofo, Pedagogo e Mestre” (2025), “Diálogos Lusitanos” (2024), “O Século dos Prodígios” (2018), “A Obsessão da Portugalidade” (2017), e “Despenteando Parágrafos” (2015).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Estoril Sol – organizadora do prémio - sublinha que “Onésimo Teotónio Almeida é um dos grandes pensadores e prosadores, tendo mais de uma centena de ensaios e textos publicados em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente nos Estados Unidos, Brasil, França e Inglaterra”.

O Prémio Vasco Graça Moura – Cidadania Cultural, no valor de 20.000 euros, foi entregue pela primeira vez em 2016 ao ensaísta Eduardo Lourenço. Desde então foram já distinguidos o jornalista José Carlos Vasconcelos, o escritor e investigador Vítor Aguiar e Silva, a atriz Maria do Céu Guerra, o fadista Carlos do Carmo, o gestor e jurista Emílio Rui Vilar, o editor livreiro Zeferino Coelho, a pintora Graça Morais, o historiador José Pacheco Pereira e o escritor e investigador Helder Macedo.

Além de Guilherme d'Oliveira Martins, o júri foi constituído por Maria Carlos Gil Loureiro, da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, José Manuel Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Manuel Frias Martins, presidente da Associação Portuguesa de Críticos Literários, Ana Paula Laborinho, diretora em Portugal da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura, pelo jornalista José Carlos de Vasconcelos, e, ainda, por Dinis de Abreu, a convite da Estoril Sol.

O distinguido é anunciado hoje, dia em que o escritor Vasco Graça Moura completaria 84 anos.

A cerimónia da entrega do galardão “será anunciada oportunamente”.