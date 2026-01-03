uma parceria com o Jornal Expresso
03/01/2026

Nacional | 03-01-2026 07:00

Juros da dívida de Portugal caem a dois anos e sobem a cinco e a 10 anos

Pelas 08:35 em Lisboa, os juros a 10 anos subiam para 3,150%, o que compara com 3,125% na terça-feira.

Os juros da dívida portuguesa caíam hoje a dois anos e subiam a cinco e a 10 anos em relação a terça-feira, alinhados com os da Grécia, Irlanda e Itália.

No mesmo sentido, os juros a cinco anos avançavam, para 2,485%, contra 2,473%.

Por outro lado, os juros a dois anos caíam, para 2,072%, relativamente a 2,077% na véspera.

Os juros de Espanha subiam em todos os prazos.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 2,855%, face a 2,842% na terça-feira.

