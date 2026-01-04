Primeiro-ministro manifesta condolências pela morte de portuguesa no incêndio em bar suíço

A morte da cidadã portuguesa que estava desaparecida após o incêndio ocorrido numa estância de esqui em Crans-Mointana, na Suíça, na noite do fim de ano.

O primeiro-ministro manifestou hoje “profunda solidariedade” e condolências à família, amigos e comunidade portuguesa na Suíça pela morte da cidadã portuguesa que estava desaparecida após o incêndio em bar suíço na noite do fim de ano.

“Recebi com pesar a notícia da morte da cidadã de nacionalidade portuguesa, Fany Pinheiro Magalhães, que estava desaparecida na sequência da tragédia ocorrida em Crans Montana, na Suíça. Deixo à família, amigos e a toda a comunidade portuguesa na Suíça um abraço de profunda solidariedade e as nossas condolências”, escreve Luís Montenegro na rede social X.

A morte da cidadã portuguesa que estava desaparecida após o incêndio ocorrido numa estância de esqui em Crans-Mointana, na Suíça, na noite do fim de ano, foi confirmada hoje pelo Governo português.

No incêndio ficou também ferida uma outra cidadã portuguesa, que se encontra, contudo, livre de perigo.

O anúncio do Governo português surge no mesmo dia em que a polícia suíça identificou mais 16 vítimas do incêndio da véspera de Ano Novo em Crans-Montana, elevando o número de vítimas confirmadas para 24, de um total de 40 mortos.

Com a vítima portuguesa, o total sobe para 25 corpos identificados.