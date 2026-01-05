Das 60 albufeiras monitorizadas, 35 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e três têm disponibilidades inferiores a 40%.

Quantidade de água armazenada nas bacias é superior à média exceto no sul

A quantidade de água armazenada nas bacias hidrográficas era no final de dezembro superior à média, exceto nas bacias do Mira e Ribeiras do Algarve, segundo o Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH).

A bacia hidrográfica do Barlavento algarvio continuava no final de dezembro a ser a que menos quantidade de água reservava com 54,6%. A média para o mês de dezembro nesta bacia hidrográfica é de 60,1%.

Também a bacia do Mira estava no final de dezembro abaixo da média para este mês com (média 68,2%), encontrando-se com 58,1%.

No último dia do mês de dezembro e comparativamente ao último dia do mês anterior verificou-se um aumento do volume armazenado em 11 bacias hidrográficas e uma descida em uma, segundo o SNIRH.

De acordo com os dados do SNIRH, a bacia do Oeste (98,1%), Tejo (86,6%), Guadiana (86,2%), Douro (81,8%), Arade (80,8%), Ave (80,9%), Cávado (80,6%), Mondego (78,7%), Lima (70%) e Sado (63,2%) eram as que apresentavam maior volume de água no final de dezembro.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.

De acordo com o último boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), terminou a seca fraca que ainda existia no final de novembro nos distritos de Évora, Beja e Faro.