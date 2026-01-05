uma parceria com o Jornal Expresso
05/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 05-01-2026 10:28

Quantidade de água armazenada nas bacias é superior à média exceto no sul

Nível da albufeira de Castelo do Bode está nos 87% de capacidade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Das 60 albufeiras monitorizadas, 35 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e três têm disponibilidades inferiores a 40%.

A quantidade de água armazenada nas bacias hidrográficas era no final de dezembro superior à média, exceto nas bacias do Mira e Ribeiras do Algarve, segundo o Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH).
A bacia hidrográfica do Barlavento algarvio continuava no final de dezembro a ser a que menos quantidade de água reservava com 54,6%. A média para o mês de dezembro nesta bacia hidrográfica é de 60,1%.
Também a bacia do Mira estava no final de dezembro abaixo da média para este mês com (média 68,2%), encontrando-se com 58,1%.
No último dia do mês de dezembro e comparativamente ao último dia do mês anterior verificou-se um aumento do volume armazenado em 11 bacias hidrográficas e uma descida em uma, segundo o SNIRH.
Das 60 albufeiras monitorizadas, 35 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e três têm disponibilidades inferiores a 40%.
De acordo com os dados do SNIRH, a bacia do Oeste (98,1%), Tejo (86,6%), Guadiana (86,2%), Douro (81,8%), Arade (80,8%), Ave (80,9%), Cávado (80,6%), Mondego (78,7%), Lima (70%) e Sado (63,2%) eram as que apresentavam maior volume de água no final de dezembro.
A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.
De acordo com o último boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), terminou a seca fraca que ainda existia no final de novembro nos distritos de Évora, Beja e Faro.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar