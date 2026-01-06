uma parceria com o Jornal Expresso
06/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Nacional | 06-01-2026 13:47

Aeroporto de Lisboa é hoje reforçado com 24 militares da GNR

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
Medida do Governo visa reduzir os longos tempos de espera que se têm registado nos últimos meses. Durante três meses, será suspenso o Sistema de Entrada/Saída da União Europeia para cidadãos extracomunitários.

O aeroporto de Lisboa é hoje reforçado com 24 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma medida do Governo para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas.
Segundo disse à Lusa o porta-voz da GNR, Carlos Canatário, os 24 militares vão trabalhar em “turnos flexíveis”, compostos por equipas de 10 elementos e um supervisor, e vão estar na zona das chegadas para fazer o controlo da documentação.
Os militares que reforçam agora o aeroporto de Lisboa têm formação certificada no controlo de fronteiras e receberam, na sexta-feira e na segunda-feira, uma formação "meramente administrativa" por parte da PSP, da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da ANA.
Para já, adiantou ainda a GNR, desconhece-se quanto tempo os militares vão permanecer no aeroporto Humberto Delgado.
Além desta medida para diminuir as filas, o Governo decidiu suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, durante três meses no aeroporto de Lisboa, tendo a Comissão Europeia já avançado que vai pedir "mais detalhes" a Portugal sobre esta interrupção.
O aeroporto de Lisboa já tinha sido reforçado com 80 agentes da PSP, durante o período de Natal e Ano Novo, devido aos elevados tempos de espera.
O novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários entrou em funcionamento em 12 de Outubro em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera têm-se agravado, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, algumas vezes, várias horas.

