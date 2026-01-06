Taxa de ocupação nas prisões em 2025 foi de mais de 100%

No último dia do ano de 2025 as cadeias portuguesas tinham uma ocupação superior a 100%, com mais 778 presos do que no ano anterior, taxa que não era tão elevada desde 2017.

De acordo com dados disponibilizados pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), e consultados pela Lusa, no dia 31 de dezembro de 2025, os estabelecimentos prisionais de alta e média segurança tinham 12.981 reclusos, mais 778 do que no ano anterior.

Tendo em conta que a lotação em 2025 se fixou nos 12.551 lugares, a taxa de ocupação foi de 103,4%.

Olhando para os dados anuais publicados, é necessário recuar até 2017 para encontrar uma taxa de ocupação superior a 100%, ou seja, mais presos do que vagas. Nesse ano, estavam nas cadeias portuguesas 13.303 presos, o equivalente a uma taxa de ocupação de 104,8%.

Este aumento do número de reclusos é um dos motivos para o anúncio feito pela ministra da Justiça relativo à criação de 630 vagas nas prisões durante o ano de 2026.