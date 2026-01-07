uma parceria com o Jornal Expresso
07/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Nacional | 07-01-2026 13:36

GNR autuou 120 municípios em 2025 por falta de limpeza de terrenos

FOTO ILUSTRATIVA
Falta de limpeza de terrenos para prevenção de fogos florestais levou à autuação de 120 municípios em 2025, segundo dados provisórios divulgados pela AGIF no Parlamento.

O presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) avançou no Parlamento que a GNR autuou 120 municípios em 2025 por falta de limpeza de terrenos para prevenção de fogos florestais.Embora sem detalhar os municípios autuados Tiago Oliveira adiantou que os números provisórios da GNR, até Novembro do ano passado, apontam para 120 autos (4% do total) passados a câmaras municipais por falta de gestão de combustíveis.
O presidente da AGIF disse ainda aos deputados que, no relatório de 2026, caso venha a dispor dessa informação da competência da GNR, irá reportar detalhadamente quais são os municípios em falta no que respeita à limpeza de terrenos.
Tiago Oliveira falava numa audição da Comissão Parlamentar de Reforma do Estado e Poder Local, a requerimento do Chega, sobre o estado do cadastro territorial e a limpeza de terrenos por parte das autarquias.

