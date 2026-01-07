uma parceria com o Jornal Expresso
Nacional | 07-01-2026 12:13

Portugal ultrapassa os 2,5 milhões de vacinados contra a gripe

foto ilustrativa - foto dr
Direcção-Geral da Saúde reforça o apelo à vacinação face ao aumento das infecções respiratórias e da pressão sobre os serviços de saúde.

Portugal já ultrapassou a meta de 2,5 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe, após a administração de mais 13.903 doses na última semana, segundo o mais recente relatório de vacinação sazonal da Direcção-Geral da Saúde (DGS).
De acordo com o documento, 2.507.573 pessoas foram vacinadas contra a gripe desde o início da campanha de vacinação sazonal, em 23 de Setembro, das quais 1.341.224 em unidades do Serviço Nacional de Saúde e 1.163.852 em farmácias.
Contra a covid-19, foram vacinadas mais 3.418 pessoas nos últimos sete dias, elevando para 1.327.218 o total de vacinados, refere o relatório, indicando que 698.859 receberam a vacina no SNS e 627.155 nas farmácias.
A campanha de vacinação sazonal outono-inverno 2025-2026 decorre até 30 de Abril de 2026, em unidades de saúde do SNS e em cerca de 2.500 farmácias comunitárias, tendo como objectivo vacinar cerca de 2,5 milhões de pessoas contra a gripe e 1,5 milhão contra a covid-19.
As autoridades de saúde têm reforçado o apelo à vacinação devido ao aumento das infecções respiratórias agudas e dos casos de gripe, que têm provocado um acréscimo da procura dos serviços de urgência, do INEM e da Linha SNS 24.
A DGS recomenda a vacinação contra a gripe e a covid-19 a todos os maiores de 60 anos, aos doentes crónicos de todas as idades e aos profissionais de saúde, recordando a importância da imunização contra estes vírus.

