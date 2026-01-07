uma parceria com o Jornal Expresso
07/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Nacional | 07-01-2026 10:00

Vinte detidos pela GNR por álcool ao volante

A actividade semanal da GNR no distrito de Santarém com registo de 42 detidos e um morto num acidente de viação.

O Comando Territorial de Santarém da GNR deteve 42 pessoas no âmbito da sua actividade operacional desenvolvida no distrito durante a semana de 29 de Dezembro a 4 de Janeiro, com destaque para os crimes rodoviários. Entre as detenções efectuadas, 20 resultaram de condução sob o efeito do álcool, nove por condução sem habilitação legal e cinco por tráfico de estupefacientes.

Durante o mesmo período, há a registar também 92 acidentes de viação, dos quais resultaram uma vítima mortal, cinco feridos graves e 24 feridos leves. Da fiscalização rodoviária resultaram 562 infracções de trânsito, sobretudo por falta de inspecção periódica, irregularidades nos tacógrafos, excesso de álcool e ausência de seguro de responsabilidade civil, tendo ainda passados 28 autos de contraordenação por diversas razões, nomeadamente de trânsito, consumo de estupefacientes e animais de companhia.

