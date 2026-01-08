uma parceria com o Jornal Expresso
Nacional | 08-01-2026 12:44

Ex-deputado do Chega suspeito de furtar malas no aeroporto acusado de 21 crimes

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
O ex-deputado Miguel Arruda e a sua mulher enfrentam acusações de furto e receptação no aeroporto de Lisboa.

O ex-deputado do Chega, Miguel Arruda, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de 21 crimes de furto qualificado por ter, alegadamente, subtraído várias malas no aeroporto de Lisboa, entre Outubro de 2024 e Janeiro de 2025.
Segundo a acusação, datada de 11 de Dezembro, a que a Lusa teve acesso, a mulher de Miguel Arruda foi, por sua vez, acusada de um crime de receptação, por ter presumivelmente usufruído de roupa e outros bens que saberia terem sido furtados pelo marido.
Miguel Arruda foi eleito deputado à Assembleia da República pelo Chega em Março de 2024, passou a deputado independente depois de ter sido constituído arguido em Janeiro de 2025 e, quando o processo foi tornado público, negou a prática dos crimes.

