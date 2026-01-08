Pelo menos três pessoas morreram esta semana à espera de socorro

Pelo menos três pessoas morreram esta semana depois de terem ligado para o INEM a pedir socorro, sem que os meios tenham chegado a tempo.

O INEM rejeitou responsabilidades, apontando a falta de meios e a retenção de macas nos hospitais, que impede as ambulâncias de seguir para outras ocorrências.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) alertou que o sistema de emergência pré-hospitalar é prejudicado pelo funcionamento das urgências hospitalares, defendendo uma solução conjunta para agilizar o socorro e libertar ambulâncias e macas.

Na terça-feira, um homem de 78 anos morreu na Aldeia de Paio Pires, no Seixal, depois de ter ligado inicialmente ao INEM pelas 11:20. O caso foi classificado como Prioridade 3 (resposta em 60 minutos), mas a viatura médica só chegou quase três horas depois.

O presidente do INEM, Luís Cabral, afirmou aos jornalistas que o socorro foi activado em 15 minutos, mas não havia ambulâncias disponíveis na Margem Sul para dar resposta.

Na quarta-feira, ao final da tarde, um homem de 68 anos morreu depois de ter chamado o INEM, sendo que os meios apenas chegaram mais de uma hora depois. A primeira ambulância foi acionada pelas 18:42, seguida da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tavira, da unidade de apoio psicológico do INEM e da polícia.

Hoje, uma mulher morreu na Quinta do Conde, em Sesimbra, depois de esperar mais de 40 minutos pelos meios de socorro, que não chegaram a tempo.

O INEM alegou falta de meios disponíveis e anunciou a abertura de uma auditoria interna a estes casos.