Duas urgências vão estar fechadas no sábado e três no domingo

De acordo com os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde, no sábado estarão encerradas as urgências destas especialidades no Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro, e no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

No domingo, prevê-se o encerramento da urgência de Ginecologia do Hospital de Vila Franca de Xira, bem como dos serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

Durante o fim-de-semana, três urgências de Pediatria vão estar condicionadas, recebendo apenas os casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e as urgências internas.

No Hospital de Vila Franca de Xira, a urgência estará reservada a estes casos durante 24 horas. No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, a urgência de Pediatria estará condicionada entre as 00h00 e as 09h00 e entre as 21h00 e as 24h00, e no Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos, entre as 00h00 e as 08h00 e entre as 22h00 e as 24h00.

De acordo com as escalas, actualizadas pelos hospitais, as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santo André, em Leiria, também vão estar condicionadas no fim-de-semana, atendendo apenas os casos encaminhados pelo INEM e as urgências internas.

No sábado, registam-se ainda condicionamentos nestas especialidades no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, entre as 00h00 e as 08h00, no Hospital de Vila Franca de Xira, entre as 00h00 e as 09h00, no Hospital Amadora-Sintra, entre as 08h00 e as 24h00, e na urgência de Obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém, entre as 00h00 e as 08h30.