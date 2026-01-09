uma parceria com o Jornal Expresso
Nacional | 09-01-2026 12:07

Preços da habitação sobem na UE e Portugal regista a terceira maior subida trimestral

Os preços da habitação continuam a subir na União Europeia, com Portugal a destacar-se como um dos países onde o aumento foi mais acentuado no terceiro trimestre de 2025.

Na comparação com o trimestre anterior, entre Julho e Setembro de 2025, os preços das casas aumentaram 1,6% tanto na zona euro como na União Europeia (UE), de acordo com o serviço estatístico europeu, com Portugal a registar a terceira maior subida (4,1%).
Os dados do Eurostat referem que entre os Estados-membros, os maiores aumentos homólogos dos preços da habitação foram registados na Hungria (21,1%), em Portugal (17,7%) e na Bulgária (15,4%), sendo a Finlândia o único país a apresentar um recuo (-3,1%).
No terceiro trimestre de 2025, em termos de variação em cadeia, as subidas mais significativas ocorreram na Letónia (5,2%), na Eslováquia (4,9%) e em Portugal (4,1%).
O indicador recuou em cinco Estados-membros na variação trimestral, com o Luxemburgo (-3,1%), a Finlândia (-2,2%) e a Eslovénia (-1,1%) a registarem as maiores quebras nos preços das casas.
Em comparação com 2015, os preços da habitação mais do que triplicaram na Hungria (275%) e mais do que duplicaram em 11 países, com Portugal a liderar este aumento (169%), seguido da Lituânia (162%) e da Bulgária (156%).

