uma parceria com o Jornal Expresso
12/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 12-01-2026 15:08

INEM acionou ambulâncias de reforço 16 vezes em Lisboa no fim-de-semana

Ambulância INEM
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O INEM acionou 16 vezes, no último fim-de-semana, as ambulâncias de reforço reunidas pela Liga dos Bombeiros Portugueses em Lisboa, após três mortes atribuídas a atrasos no socorro.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) acionou, no último fim-de-semana, 16 vezes as ambulâncias de reforço reunidas na sede da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), em Lisboa, disse à Lusa o presidente desta associação.
Segundo António Nunes, as oito ambulâncias de várias corporações de bombeiros foram acionadas sempre pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM para a cidade de Lisboa e arredores.
A constituição da 'task-force' para reforçar, no fim-de-semana, o socorro pré-hospitalar foi anunciada na sexta-feira pela LBP, depois de, nos dias anteriores, três pessoas terem morrido por alegado atraso no socorro, devido à falta de ambulâncias ou ao facto de estas estarem retidas nos hospitais por utilização das suas macas.
A iniciativa das corporações de bombeiros, apoiada pela LBP com a cedência das suas instalações para estacionamento das ambulâncias, será objecto de um processo de averiguações por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que anunciou no domingo tratar-se de uma operação ilegal.
Hoje, António Nunes insistiu tratar-se de uma perceção "completamente errada" por parte da ANEPC e adiantou que pediu uma reunião para esclarecer a situação, a qual decorrerá hoje, às 16:30, na sede da Autoridade, em Carnaxide, concelho de Oeiras.
Durante a manhã, o presidente da ANEPC reuniu-se durante cerca de meia hora com o presidente do INEM, que saiu das instalações da Autoridade sem prestar declarações.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar