INEM acionou ambulâncias de reforço 16 vezes em Lisboa no fim-de-semana

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) acionou, no último fim-de-semana, 16 vezes as ambulâncias de reforço reunidas na sede da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), em Lisboa, disse à Lusa o presidente desta associação.

Segundo António Nunes, as oito ambulâncias de várias corporações de bombeiros foram acionadas sempre pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM para a cidade de Lisboa e arredores.

A constituição da 'task-force' para reforçar, no fim-de-semana, o socorro pré-hospitalar foi anunciada na sexta-feira pela LBP, depois de, nos dias anteriores, três pessoas terem morrido por alegado atraso no socorro, devido à falta de ambulâncias ou ao facto de estas estarem retidas nos hospitais por utilização das suas macas.

A iniciativa das corporações de bombeiros, apoiada pela LBP com a cedência das suas instalações para estacionamento das ambulâncias, será objecto de um processo de averiguações por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que anunciou no domingo tratar-se de uma operação ilegal.

Hoje, António Nunes insistiu tratar-se de uma perceção "completamente errada" por parte da ANEPC e adiantou que pediu uma reunião para esclarecer a situação, a qual decorrerá hoje, às 16:30, na sede da Autoridade, em Carnaxide, concelho de Oeiras.

Durante a manhã, o presidente da ANEPC reuniu-se durante cerca de meia hora com o presidente do INEM, que saiu das instalações da Autoridade sem prestar declarações.