Nove mortos em 566 acidentes rodoviários no fim-de-semana

Nove pessoas morreram entre as 00h00 de sexta-feira e as 24h00 de domingo, em 566 acidentes rodoviários ocorridos em Portugal continental, de acordo com dados da Guarda Nacional Republicana (GNR) disponibilizados na sua página oficial na Internet.

Segundo a GNR, entre sexta-feira e domingo foram registadas nove vítimas mortais em 566 acidentes, que provocaram ainda 13 feridos graves e 152 feridos ligeiros.

Na sexta-feira, duas pessoas morreram em acidentes ocorridos nos distritos do Porto e de Leiria.

A maioria dos acidentes (258) registados pela GNR na sexta-feira ocorreu nos distritos do Porto (36), Aveiro (35), Setúbal e Braga (ambos com 25).

No sábado, as vítimas mortais resultaram de acidentes ocorridos nos distritos de Aveiro (dois), Portalegre (um) e Porto (dois).

Dos 157 acidentes registados no sábado pela Guarda, a maioria ocorreu no Porto (28), Aveiro (24), Faro (13) e Santarém e Viseu (ambos com 12).

De acordo com os dados da GNR, no domingo foram registados 151 acidentes, maioritariamente nos distritos do Porto (21), Lisboa (17) e Braga (15).

As duas vítimas mortais registadas no domingo resultaram de acidentes ocorridos nos distritos de Portalegre e de Aveiro.