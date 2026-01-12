PSP apreendeu mais de 19 mil armas em seis anos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu, nos últimos seis anos, 19.005 armas, destacando-se as pistolas (8.086), no âmbito de operações especiais de prevenção criminal, informou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, a PSP indica que, desde 2020, foram apreendidas 4.998 espingardas, explicando que as apreensões resultaram do cumprimento de medidas cautelares, de entregas voluntárias ou no âmbito de detenções efectuadas por posse de arma proibida.

Em 2025, a PSP realizou 168 operações especiais de prevenção criminal, 72 das quais na Área Metropolitana de Lisboa e 26 na Área Metropolitana do Porto.

Nestas operações, a força de segurança empenhou 5.535 polícias, deteve 182 pessoas e apreendeu 112 armas, designadamente 23 armas de fogo, 33 armas brancas e 56 outras armas.

De acordo com a PSP, nos últimos seis anos é possível observar uma tendência crescente no número de armas apreendidas.

“Nem todos os tipos de arma têm sofrido a mesma tendência evolutiva, mas podemos observar o caso das espingardas, cujo aumento, em 2025, face ao ano anterior, se traduz em mais do triplo dos registos de apreensões”, refere a PSP.

Em 2024 tinham sido apreendidas 684 espingardas e, em 2025, esse número subiu para 2.165.

Segundo a PSP, estes dados não pretendem, necessariamente, transmitir a existência de mais armas deste tipo a circular.

“Poderão significar um aumento do número de entregas de armas por familiares de falecidos a quem pertenceriam as respectivas espingardas, bem como um aumento do número de entregas no âmbito de acções de sensibilização da PSP e, ainda, um acréscimo das apreensões efectuadas em resultado da proactividade policial”, explica a força de segurança.

No que respeita ao licenciamento de armas, até 31 de Dezembro de 2025, a PSP tinha registo de 1.875.661 armas de fogo manifestadas e existiam 149.732 licenças de uso e porte de arma (LUPA) válidas em Portugal.

De acordo com a PSP, estes números correspondem aos diversos tipos de licenciamento, atendendo às várias classes de armas contempladas no regime jurídico das armas e munições, quer no que respeita a concessões iniciais (19.625), quer no que concerne a renovações (130.107) de licenças já concedidas.