Bombeiros pedem audiência urgente ao primeiro-ministro

Os bombeiros vão pedir uma audiência urgente ao primeiro-ministro e aos grupos parlamentares para apresentar propostas sobre o sector, anunciaram hoje três associações representativas, recusando responsabilidade destes profissionais no actual estado do socorro pré-hospitalar.

“Ficou decidido nós pedirmos uma audiência, com caráter urgente, ao primeiro-ministro e a todos os grupos parlamentares, no sentido de lhes fazer ver aquilo que são as nossas preocupações”, disse o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais.

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião entre a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários (APBV) e a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), Fernando Curto, presidente da APBV, explicou que o objetivo é “reforçar e organizar melhor o socorro em Portugal”, de modo a “garantir que as populações confiam ainda mais nos bombeiros”.

Segundo Fernando Curto, os bombeiros “não têm nada a ver com toda a problemática com a situação pré-hospitalar”.

Questionado sobre que medidas serão propostas, o responsável disse que as associações preferem apresentá-las primeiro ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, mas não excluiu que possa estar em causa uma taxa sobre as macas retidas nos hospitais ou a criação de uma central única para a coordenação das ambulâncias, afirmando que estão em cima da mesa “todas as propostas que valorizem o trabalho dos bombeiros”.