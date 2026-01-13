PJ e Governo alertam para perigo da radicalização e dos conteúdos de ódio na internet

A propósito da conferência “Prevenção da Radicalização Online de Crianças e Jovens”, que decorre hoje no edifício da PJ, em Lisboa, o director nacional da PJ sublinhou que “a radicalização é o processo de transformação pessoal de crianças e jovens que conduz ao extremismo violento”.

Luís Neves disse que os jovens são particularmente vulneráveis e alertou que a PJ já identificou casos em Portugal.

Segundo o responsável, esses factores passam pela procura de identidade e sentimento de pertença, pelo algoritmo das redes sociais, pelo anonimato e desresponsabilização, pela falta de educação digital e de pensamento crítico, por frustrações sociais e económicas e ainda pela influência de figuras públicas.

O responsável esclareceu ainda que há vários tipos de radicalização, que assentam sobretudo nas diferenças religiosas, de género, de orientação sexual e políticas.

Estas diferenças “criam as pré-condições motivacionais e cognitivas ideais para a violência terrorista, alimentada pelo ódio e pelos preconceitos”, acrescentou.

Luís Neves defendeu ainda que o Plano de Acção de Prevenção da Radicalização e dos Extremismos Violentos e do Recrutamento para o Terrorismo deve ser público.