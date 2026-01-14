uma parceria com o Jornal Expresso
Nacional | 14-01-2026 13:43

Aeronave faz aterragem de emergência no aeródromo de Ponte de Sor

O comandante dos bombeiros, Simão Velez, explicou que a aeronave transportava apenas um tripulante e que a aterragem ocorreu sem qualquer problema, apesar da suspeita de avaria técnica.

Uma aeronave monomotor realizou, na manhã desta quarta-feira, uma aterragem de emergência no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, depois de o piloto ter detectado uma possível avaria no trem de aterragem dianteiro. O alerta foi dado às 10h28, tendo sido mobilizados meios de socorro apenas por precaução, segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo. No local estiveram 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, apoiados por quatro viaturas.
O comandante dos bombeiros, Simão Velez, explicou que a aeronave transportava apenas um tripulante e que a aterragem ocorreu sem qualquer problema, apesar da suspeita de avaria técnica. O presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, Rogério Alves, adiantou que se tratava de uma aeronave privada e que o aeródromo do concelho foi escolhido por ser o mais próximo disponível, depois de o piloto ter comunicado a anomalia.

