uma parceria com o Jornal Expresso
14/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 14-01-2026 13:44

Projecto permitiu a 233 crianças irem de bicicleta para a escola

bicicleta ciclovia
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Projecto da câmara municipal de Matosinhos promove mobilidade activa, segurança rodoviária e convívio entre alunos, famílias e escolas.

O projecto CicloExpresso permitiu que 233 crianças do concelho de Matosinhos se deslocassem de bicicleta para a escola entre Setembro e Dezembro de 2025, numa iniciativa que junta mobilidade sustentável, segurança e promoção de hábitos de vida saudáveis. A informação foi divulgada pela Câmara Municipal de Matosinhos, que destaca o impacto positivo do projecto na autonomia das crianças e na redução do tráfego automóvel junto aos estabelecimentos de ensino.
Em funcionamento como um “comboio” de bicicletas, o CicloExpresso organiza as crianças em grupos que percorrem trajectos previamente definidos, acompanhadas por monitores, com horários regulares e percursos considerados seguros. Actualmente existem quatro linhas activas, São Mamede de Infesta, Leça da Palmeira, Padrão da Légua e Perafita, que abrangem 12 escolas do concelho.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar