Nacional | 14-01-2026 13:44
Projecto permitiu a 233 crianças irem de bicicleta para a escola
Projecto da câmara municipal de Matosinhos promove mobilidade activa, segurança rodoviária e convívio entre alunos, famílias e escolas.
O projecto CicloExpresso permitiu que 233 crianças do concelho de Matosinhos se deslocassem de bicicleta para a escola entre Setembro e Dezembro de 2025, numa iniciativa que junta mobilidade sustentável, segurança e promoção de hábitos de vida saudáveis. A informação foi divulgada pela Câmara Municipal de Matosinhos, que destaca o impacto positivo do projecto na autonomia das crianças e na redução do tráfego automóvel junto aos estabelecimentos de ensino.
Em funcionamento como um “comboio” de bicicletas, o CicloExpresso organiza as crianças em grupos que percorrem trajectos previamente definidos, acompanhadas por monitores, com horários regulares e percursos considerados seguros. Actualmente existem quatro linhas activas, São Mamede de Infesta, Leça da Palmeira, Padrão da Légua e Perafita, que abrangem 12 escolas do concelho.
