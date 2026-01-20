Ministra da Saúde nega caos no SNS e garante que não vai desistir
A ministra da Saúde rejeitou esta segunda-feira a existência de caos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e assegurou que não pretende abandonar o cargo, apesar das críticas. Ana Paula Martins afirmou que o Governo reconhece os problemas existentes, mas defendeu que a resposta passa pela persistência e pelo trabalho contínuo.
“Não é que a ministra não ouça as críticas. Mas desistir é coisa que não vai acontecer. Não nos comprometemos com o povo para, nas dificuldades, desistirmos dele”, afirmou a governante, durante uma intervenção no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.
Segundo Ana Paula Martins, negar o caos no SNS não significa desvalorizar aquilo que “corre menos bem”. “Sabemos o que não corre bem”, reconheceu, lamentando, no entanto, o que classificou como críticas “injustificadas”.
A ministra sublinhou que a solução passa por manter o rumo e insistir nas reformas em curso. “É muito mais fácil fazer do SNS uma série de situações que ainda acontecem. Mas estamos aqui para melhorar, para trabalhar sobre elas. Se não desistirmos e persistirmos, vamos conseguir”, afirmou, acrescentando que já existem “alguns resultados” das medidas adotadas.