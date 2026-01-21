uma parceria com o Jornal Expresso
Nacional | 21-01-2026 14:53

Presidente da República diz no Parlamento Europeu que não há “portugueses puros, mas diversos”

Marcelo Rebelo de Sousa – Foto Arquivo O MIRANTE
Marcelo Rebelo de Sousa falava na sessão comemorativa dos 40 anos da adesão de Portugal e Espanha à então Comunidade Económica Europeia.

O Presidente da República afirmou esta quarta-feira, 21 de Janeiro, no Parlamento Europeu, que “não há portugueses puros, há portugueses diversos”, frisando que o país se formou “num caldo de etnias, de culturas e de religiões”.
Num discurso no Parlamento Europeu, numa sessão comemorativa dos 40 anos da adesão de Portugal e Espanha à então Comunidade Económica Europeia (CEE), Marcelo Rebelo de Sousa salientou que o Reino de Portugal “nasceu na Europa e nasceu de linhagens europeias”, recordando a ligação materna de D. Afonso Henriques ao Reino de Leão, que mais tarde “formaria o Reino de Espanha”, e paterna ao Duque de Borgonha, “que ajudaria a formar o Reino de França”.
“Mas nasceu também de linhagens vindas de outras Europas, do Norte, do Sul, do Oeste e do Leste. E de África e das Ásias. Mais tarde, das Américas e das Oceanias. Num caldo de etnias, culturas e religiões”, afirmou.
O Presidente da República frisou que os portugueses são “europeus desde as raízes”, mas essas “raízes mesclaram-se, logo à partida, com as de outros continentes e outros universos”.
“Por isso, não há portugueses puros. Há portugueses diversos, na sua riqueza cultural”, afirmou, recebendo um aplauso de alguns eurodeputados. Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que os portugueses são “europeus na língua, na cultura, na História”.
O Presidente da República afirmou que Portugal “nunca, mas nunca mesmo”, desistirá da Europa. “Porque desistir da Europa seria, para Portugal, desistir de uma parte essencial e insubstituível de Portugal”, frisou.
