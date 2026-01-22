uma parceria com o Jornal Expresso
22/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Nacional | 22-01-2026 15:04

Emigrantes pensionistas aconselhados a fazer prova de vida para evitar suspensões

universidade senior idoso estudar escrever
foto ilustrativa
Centenas de emigrantes no Luxemburgo e na Suíça viram as suas pensões da Segurança Social portuguesa suspensas por não terem provado atempadamente que estão vivos.

A organização sindical CGTP-IN aconselhou esta quinta-feira, 22 de Janeiro, os emigrantes beneficiários das pensões de invalidez, velhice e sobrevivência a realizaram prova de vida nos prazos estabelecidos, com a maior brevidade, para evitarem a suspensão das pensões.
Em comunicado, a confederação reagiu desta forma à suspensão de centenas de pensões da Segurança Social portuguesa de emigrantes no Luxemburgo e na Suíça por estes não terem provado atempadamente que estão vivos, uma situação divulgada pela Lusa no início deste mês.
A 31 de Julho do ano passado entrou em vigor uma legislação que obriga os portugueses que vivem no Luxemburgo e na Suíça, e que recebam pensões de invalidez, velhice ou sobrevivência da Segurança Social portuguesa, a comprovar anualmente que estão vivos.
Nos casos em que a prova de vida não foi feita até 15 de Dezembro, a pensão ficou suspensa, tendo isso acontecido a 294 pensões no Luxemburgo e 384 na Suíça, segundo fonte do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social portuguesa.
“Perante a informação de que há reformados e pensionistas com pensões suspensas, a CGTP-IN volta a alertar para a necessidade de que todos os pensionistas portugueses, nesta situação, que não tenham realizado a prova de vida nos prazos estabelecidos, o fazerem com a maior brevidade”, lê-se no comunicado da central sindical.
E avisou que “questionará o Governo acerca de problemas que surgiram por eventual falta de apresentação de prova de vida”.
À Lusa, fonte do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social portuguesa garantiu que o pagamento das pensões entretanto suspensas será retomado assim que estes pensionistas façam a prova de vida, sendo pagas retroativamente as prestações relativas aos meses da suspensão.
