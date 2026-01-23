Ministra diz que número de partos fora dos hospitais é semelhante à última década

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, afirmou esta sexta-feira, 23 de Janeiro, que o número de partos fora dos hospitais, em Portugal, é semelhante ao da última década, ocorrendo a maior parte no domicilio.

“Os números são semelhantes aos últimos anos, com exceção da pandemia em que houve mais partos extra-hospitalares, pelas razões que se compreendem. Portanto, não há nenhuma grande alteração relativamente ao número de partos extra-hospitalares. Ou seja, o número é sensivelmente o mesmo da última década”, disse a ministra após ter participado na conferência “Futuro da Saúde na Europa”, no Porto.

Segundo Ana Paula Martins “a maior parte dos partos extra-hospitalares não ocorre na via pública, felizmente, e nem ocorre nas ambulâncias. Ocorre no domicílio”, acrescentando que, por essa razão, “o INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] acaba por ser chamado para poder resolver situações que se complicam”.

Sublinhando que “nem todos os partos extra-hospitalares passam pelo INEM”, a governante afirmou que “não está comprovado” que haja “mais partos nas ambulâncias do que nos anos anteriores porque as urgências estão (…) a trabalhar em rotação ou a trabalhar com constrangimentos”.

“Mas é verdade que com a linha SNS24 grávida e com o INEM também muito orientado para tudo o que são senhoras grávidas, por causa das circunstâncias que vivemos, imediatamente acionarem meios, e os próprios bombeiros (…) as pessoas hoje sabem que é mais seguro irem de ambulância do que ir pelos seus próprios meios ou com a sua família”, insistiu a ministra.

A governante expressou ainda o desejo que se consiga ter as “grávidas vigiadas em todos os trimestres, também com toda a literacia para poderem reconhecer os sinais” e, num futuro próximo contar “também com as urgências regionais, que darão uma grande ajuda em termos de previsibilidade para as senhoras e também para o Sistema Nacional de Emergência Médica”.

No total de partos que ocorreram fora do hospital – nas ambulâncias, na via pública e no domicílio -, o INEM avançou à Lusa que, nos primeiros 10 meses do ano passado, se registaram 186, sensivelmente o mesmo número do que os 189 do ano anterior.