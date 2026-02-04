uma parceria com o Jornal Expresso
04/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Nacional | 04-02-2026 21:02

E-Redes diz que 76 mil clientes continuam sem luz

Destacam-se Leiria (55.000 clientes sem energia), Santarém (13.000), Castelo Branco (4.000) e Coimbra (2.000).

A E-Redes indicou hoje, 4 de Fevereiro, que, até às 17h30, 76.000 clientes, sobretudo das zonas mais críticas, continuavam sem energia elétrica devido às avarias decorrentes da depressão Kristin. Só nas zonas mais críticas, contabilizam-se 74.000 clientes sem energia elétrica. Destacam-se Leiria (55.000 clientes sem energia), Santarém (13.000), Castelo Branco (4.000) e Coimbra (2.000).

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos. O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

