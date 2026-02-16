uma parceria com o Jornal Expresso
16/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 16-02-2026 14:06

Faleceu o médico pediatra João Gomes-Pedro

Faleceu o médico pediatra João Gomes-Pedro
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nascido em 1939, era considerado “o pai da pediatria portuguesa”.

Faleceu esta manhã, João Gomes-Pedro, Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ex-director do Departamento da Criança e da Família do Hospital de Santa Maria.
Foi um dos responsáveis por se encarar a especialidade não apenas como o tratamento de doenças, mas como uma forma de olhar para o desenvolvimento da criança
Na Faculdade de Medicina, pugnou pela modernidade e inovação pedagógica. A sua acção pedagógica estendeu-se a outras faculdades, como a Faculdade de Letras e de Psicologia da Universidade de Lisboa.
Recebeu diversos louvores, prémios e condecorações, onde se destaca ter sido agraciado pelo Presidente da República Portuguesa como Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e Grande-Oficial da Ordem de Mérito. Em 2010, instituiu, com Berry Brazelton, a Fundação Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé e da Família.
Em 1 de Março de 2024, no Boletim da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com o título “O Professor que nos acompanha sempre da 1ª fila”, era referido que, mesmo limitado em termos de locomoção, utilizando uma cadeira de rodas, estava sempre presente nos momentos mais relevantes.
Em 2016 a Faculdade de Medicina decidiu a criação de um Prémio com o seu nome, designado como “Prémio de Mérito Pedagógico Professor Doutor João Gomes Pedro”, destinado a contemplar o docente da Faculdade que mais se destaca em cada ano lectivo.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar