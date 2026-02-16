Faleceu o médico pediatra João Gomes-Pedro

Faleceu esta manhã, João Gomes-Pedro, Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ex-director do Departamento da Criança e da Família do Hospital de Santa Maria.

Foi um dos responsáveis por se encarar a especialidade não apenas como o tratamento de doenças, mas como uma forma de olhar para o desenvolvimento da criança

Na Faculdade de Medicina, pugnou pela modernidade e inovação pedagógica. A sua acção pedagógica estendeu-se a outras faculdades, como a Faculdade de Letras e de Psicologia da Universidade de Lisboa.

Recebeu diversos louvores, prémios e condecorações, onde se destaca ter sido agraciado pelo Presidente da República Portuguesa como Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e Grande-Oficial da Ordem de Mérito. Em 2010, instituiu, com Berry Brazelton, a Fundação Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé e da Família.

Em 1 de Março de 2024, no Boletim da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com o título “O Professor que nos acompanha sempre da 1ª fila”, era referido que, mesmo limitado em termos de locomoção, utilizando uma cadeira de rodas, estava sempre presente nos momentos mais relevantes.

Em 2016 a Faculdade de Medicina decidiu a criação de um Prémio com o seu nome, designado como “Prémio de Mérito Pedagógico Professor Doutor João Gomes Pedro”, destinado a contemplar o docente da Faculdade que mais se destaca em cada ano lectivo.