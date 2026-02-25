uma parceria com o Jornal Expresso
25/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Nacional | 25-02-2026 19:55

Homem constituído arguido por deixar sem assistência cão atropelado

A GNR constituiu arguido um homem de 58 anos por deixar sem assistência médico-veterinária um cão que tinha sido vítima de um atropelamento há cerca de cinco dias, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que recebeu uma denúncia a reportar a existência de um canídeo em situação de sofrimento, “com emissão contínua de uivos há vários dias”. O caso aconteceu em Braga.

Os militares foram ao local e apuraram que o animal teria sido vítima de um atropelamento há cerca de cinco dias, encontrando-se desde então sem assistência médico-veterinária.

“No local, foi possível constatar que o animal, com cerca de 15 anos, encontrava-se confinado num canil em condições precárias, evidenciando sinais de sofrimento e aparente paralisia dos membros posteriores”, acrescenta.

Sublinha ainda a ausência de água disponível e a inexistência de qualquer identificação eletrónica (microchip), registo ou documentação sanitária obrigatória.

“Face à gravidade da situação, foi estabelecido contacto com a Autoridade Veterinária Municipal de Braga, tendo o animal sido recolhido e encaminhado para unidade veterinária, para avaliação clínica e prestação dos cuidados necessários”, refere ainda o comunicado.

O suspeito, indiciado pelo crime de maus-tratos a animais de companhia, foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.

