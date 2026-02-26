Judiciária caça em Vila Franca de Xira brasileiro condenado por homicídio

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve em Vila Franca de Xira um cidadão estrangeiro procurado pelas autoridades do Brasil por um crime de homicídio.

A detenção foi efectuada no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias brasileiras. O homem, de 50 anos, estava condenado a uma pena de seis anos de prisão.

Os factos remontam a Março de 2011 e ocorreram numa cidade do estado de Minas Gerais. Na altura, o agora detido exercia funções como motorista profissional e conduzia um veículo pesado de mercadorias quando desobedeceu a uma ordem de paragem da polícia. Seguia a uma velocidade superior à permitida e atravessou um sinal vermelho.

Na sequência da condução perigosa, acabou por colidir com um motociclo, provocando a morte imediata do condutor. Pelos factos viria a ser condenado por homicídio.

Segundo a PJ, o suspeito encontrava-se em Portugal há cerca de cinco anos, em situação regular, onde trabalhava novamente como motorista profissional numa empresa de transporte de mercadorias e vivia no bairro de Povos em Vila Franca de Xira. O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas, no âmbito do processo de extradição.