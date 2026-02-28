Marcelo despede-se das Forças Armadas em Braga sem presença dos media nacionais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, despede-se este sábado das Forças Armadas e do cargo que exerceu nos últimos anos, numa cerimónia militar que decorre na Arcada, zona nobre da cidade de Braga.

O MIRANTE assinala o momento e regista a ausência dos órgãos de comunicação social nacionais, sublinhando a ideia de que o que não acontece em Lisboa tende a não existir para o país.

As Forças Armadas Portuguesas estiveram esta sexta-feira a preparar o espaço para a cerimónia de despedida, marcada para as 12h00 de sábado, num evento ao mais alto nível militar.

Marcelo Rebelo de Sousa, com ligações à cidade de Braga e também ao concelho de Celorico de Basto, receberá como prenda simbólica três espadas de oficial-general, uma por cada ramo das Forças Armadas Portuguesas — Marinha, Exército e Força Aérea.

A cerimónia inclui a passagem dos estandartes nacionais e contará com a intervenção do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general José Nunes da Fonseca. O discurso de encerramento caberá ao próprio Presidente da República, após o cumprimento de todo o protocolo militar.

A despedida marca o fim de um ciclo institucional, num cenário simbólico fora da capital, mas ligado pessoalmente ao chefe de Estado.